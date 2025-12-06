Zawrzało po nagrodzie dla Trumpa. Sprawą może zająć się komisja etyki FIFA

Ceremonia losowania grup finałów mistrzostw świata zaczęła się o godzinie 18:00 naszego czasu, ale sama procedura ruszyła dopiero o 19:46. Ponad półtorej godziny uroczystości wypełniły występy artystyczne, rozmowy z byłymi piłkarzami, a także przyznanie Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody FIFA.

To nowe wyróżnienie utworzone przez Gianniego Infantino. FIFA nie podała ani dokładnych kryteriów jakimi się kierowała, ani składu ewentualnego jury. Powiedziano ogólnikowo o "wyjątkowych i nadzwyczajnych" działaniach 79-latka na rzecz pokoju i jedności na świecie.

Wiele osób sądzi, że to dyplomatyczna zagrywka ukierunkowana na wskazanie, że prezydent USA powinien otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla. W tym roku przegrał ją z liderką wenezuelskiej opozycji.

Burza po Pokojowej Nagrodzie FIFA dla Donalda Trumpa. "Wyraz politycznego uznania"

- To, że FIFA przyznaje nagrodę pokojową, nie budzi żadnych wątpliwości. Problem pojawia się, gdy nagroda trafia do osoby aktywnej politycznie. Wtedy dochodzi do naruszenia neutralności politycznej - powiedział w wywiadzie z nrk.no Miguel Maduro, który od czerwca 2016 r. do maja 2017 r. pełnił funkcję przewodniczącego nowej Komisji ds. Zarządzania i Kontroli FIFA.

W jego opinii o naruszeniu mówią dwa argumenty. Po pierwsze, FIFA zajmuje stanowisko polityczne wobec działalności polityka, w tym przypadku Trumpa. Po drugie, przyznanie nagrody człowiekowi aktywnemu w polityce jest również wyrazem politycznego uznania

Portugalczyk nie wyklucza, że Komisja Etyki FIFA otworzy postępowanie w tej sprawie.

- Jeśli stwierdzi, że nie doszło do naruszenia zasad, to i tak musi przedstawić uzasadnienie. Jestem nim podekscytowany - podkreślił z przekąsem.

Trzeba dodać, że Maduro zna doskonale tę materię. Po wybraniu Infantino na prezesa jego zadaniem było zapewnienie przestrzegania przepisów FIFA.

Z wykształcenia jest prawnikiem, od 2013 do 2015 r. był w Portugalii ministrem delegowanym ds. rozwoju regionalnego. W latach 2003-09 pełnił funkcję rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Trump żartuje z Infantino i chwali rekordową sprzedaż biletów FIFA © 2025 Associated Press

Donald Trump został nagrodzony pierwszą pokojową nagrodą FIFA SAUL LOEB AFP

Donald Trump grozi organizatorom MŚ Angela Weiss AFP

Donald Trump i Gianni Infantino ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP