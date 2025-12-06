Zawrzało po nagrodzie dla Trumpa. Sprawą może zająć się komisja etyki FIFA
Przyznanie Pokojowej Nagrody FIFA Donaldowi Trumpowi podczas losowania grup mistrzostw świata wywołało poruszenie i wznowiło debatę o politycznych sympatiach tej organizacji. Były szef Komisji ds. Zarządzania i Kontroli FIFA Miguel Maduro podkreśla brak wskazania konkretnych kryteriów wyboru, uważa że polityczna neutralność została naruszona. Portugalski prawnik nie wyklucza wszczęcia postępowania przez Komisję Etyki FIFA.
Ceremonia losowania grup finałów mistrzostw świata zaczęła się o godzinie 18:00 naszego czasu, ale sama procedura ruszyła dopiero o 19:46. Ponad półtorej godziny uroczystości wypełniły występy artystyczne, rozmowy z byłymi piłkarzami, a także przyznanie Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody FIFA.
To nowe wyróżnienie utworzone przez Gianniego Infantino. FIFA nie podała ani dokładnych kryteriów jakimi się kierowała, ani składu ewentualnego jury. Powiedziano ogólnikowo o "wyjątkowych i nadzwyczajnych" działaniach 79-latka na rzecz pokoju i jedności na świecie.
Wiele osób sądzi, że to dyplomatyczna zagrywka ukierunkowana na wskazanie, że prezydent USA powinien otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla. W tym roku przegrał ją z liderką wenezuelskiej opozycji.
Burza po Pokojowej Nagrodzie FIFA dla Donalda Trumpa. "Wyraz politycznego uznania"
- To, że FIFA przyznaje nagrodę pokojową, nie budzi żadnych wątpliwości. Problem pojawia się, gdy nagroda trafia do osoby aktywnej politycznie. Wtedy dochodzi do naruszenia neutralności politycznej - powiedział w wywiadzie z nrk.no Miguel Maduro, który od czerwca 2016 r. do maja 2017 r. pełnił funkcję przewodniczącego nowej Komisji ds. Zarządzania i Kontroli FIFA.
W jego opinii o naruszeniu mówią dwa argumenty. Po pierwsze, FIFA zajmuje stanowisko polityczne wobec działalności polityka, w tym przypadku Trumpa. Po drugie, przyznanie nagrody człowiekowi aktywnemu w polityce jest również wyrazem politycznego uznania
Portugalczyk nie wyklucza, że Komisja Etyki FIFA otworzy postępowanie w tej sprawie.
- Jeśli stwierdzi, że nie doszło do naruszenia zasad, to i tak musi przedstawić uzasadnienie. Jestem nim podekscytowany - podkreślił z przekąsem.
Trzeba dodać, że Maduro zna doskonale tę materię. Po wybraniu Infantino na prezesa jego zadaniem było zapewnienie przestrzegania przepisów FIFA.
Z wykształcenia jest prawnikiem, od 2013 do 2015 r. był w Portugalii ministrem delegowanym ds. rozwoju regionalnego. W latach 2003-09 pełnił funkcję rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu.