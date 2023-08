Zawodnik z Ekstraklasy mógł trafić do Arabii, sensacyjny ruch. Chciał go Michniewicz

Zawodnik jednego z klubów Ekstraklasy mógł w bieżącym oknie transferowym trafić do Arabii Saudyjskiej. Według portalu Legia.net, ekipa prowadzona przez Czesława Michniewicza, Abha Club, starała się pozyskać rezerwowego bramkarza stołecznej ekipy, Dominika Hładuna. Do przenosin zawodnika jednak nie doszło, ponieważ opiekun wicemistrzów Polski, Kosta Runjaić poinformował, że jest on ważnym elementem jego drużyny.