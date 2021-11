Nowy program zaraz po końcowym gwizdku spotkań Polaków. Interia Sport - Gramy Dalej!

O sprawie Interia jako pierwsza napisała w poniedziałek. Zawisza Rzgów po meczu czwartej ligi grupy łódzkiej pokazała, w jakim stanie szatnię pozostawiły piłkarki Rekordu Brzeziny. Po porażce 0-13 zawodniczki gości na podłodze pojawiły się napisy: "Je..ć", "Szmaty", "Fuck You" i swastyka. Zarząd Rekordu błyskawicznie zapowiedział konsekwencje i przepraszał za zdarzenie. Wstydził się także jeden z ojców zawodniczek. Za słowami poszły też czyny.

- Postanawiamy nie pozbywać się problemu poprzez usunięcie trzech zawodniczki z klubu za swój występek, lecz edukować oraz działać tak, aby pokora przyszła wraz z ciężką pracą, a podobne sytuacje nigdy nie miały miejsca. Niech to będzie nauka dla wszystkich, a Klub Sportowy Rekord Brzeziny przykładem i wzorem działań przeciwdziałających agresji oraz brakiem wiedzy i kultury - poinformował Bartłomiej Przybyłowski, prezes klubu.

Zawodniczki czekają prace i edukacja

- Rolą pedagoga jest zagłębić się w istotę problemu, a celem klubu nauczać poprzez sport i wszystkie nasze działania będą skierowane w tym kierunku. Tylko poprzez wspólna pracę możemy zmieniać oblicze młodzieży, która w świecie przepełnionym od złych emocji i wzorców schodzi na złą drogę. Nie piętnujmy, lecz edukujmy i budujmy pozytywne wartości - dodał.

Rekord przekazał też w oświadczeniu, co dokładnie czeka zawodniczki. Piłkarki, które namalowały swastykę i wyzwiska, zostały ukarane 20 godzinami prac społecznych w Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. Pojadą także na specjalną wizytę do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - w do Oddziału Martyrologii Radogoszcz. Tam mają poznać "symbolikę związaną z okupacją i historię Polski". Kolejnym punktem będą warsztaty związane z tematyką nazizmu z nauczycielką ze szkoły w Brzezinach. Piłkarki mają też osobiście przeprosić zawodniczki Zawiszy i posprzątać szatnie. Rekord obiecał też wpłatę na cele charytatywne.

Kara dla całego zespołu

Ich zachowanie na własnej skórze odczuje też cała drużyna. Zarząd klubu zdecydował wycofać drużynę z eliminacji młodzieżowych mistrzostw Polski w futsalu w kategorii U-19.



