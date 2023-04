Wojciech Szczęsny odejdzie z Juventusu? Wzbudza wielkie zainteresowanie

Obecny kontrakt Wojciecha Szczęsnego z Juventusem wygasa w czerwcu 2024 roku . W umowie zapisano opcję możliwego przedłużenia o kolejny sezon, z której mogą skorzystać władze klubu. Na razie nie wiadomo, jaka będzie przyszłość bramkarza reprezentacji Polski w zespole "Starej Damy", choć sam zainteresowany twierdzi, że chciałby wypełnić swój kontrakt . Z kolei następnym krokiem ma być transfer do Major League Soccer .

