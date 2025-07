Zaskakujący transfer wicemistrza świata, mógł być Real Madryt. Teraz takie wieści

Niezwykle długo trwała saga transferowa z udziałem Theo Hernandeza . Francuz znalazł się na wylocie z zespołu ze względu na zdecydowaną obniżkę formy, a także przez wysoki kontrakt. W dodatku Milan nie zakwalifikował się do europejskich pucharów, a jego umowa z klubem kończy się w 2026 roku . Wobec takich wydarzeń włoski zespół postanowił wykorzystać ostatnią szansę na zarobienie na piłkarzu i wystawił go na sprzedaż.

W gronie chętnych wymieniało się wiele zespołów. Najgłośniej przez długi czas było w kontekście dwóch klubów, Atletico Madryt oraz Realu Madryt . Co ciekawe w obu tych drużynach był w przeszłości zawodnikiem.

W grze o Francuza cały czas pozostawał jednak jeden z czołowych arabskich zespołów. Ten od razu przystąpił do negocjacji z Milanem. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano .