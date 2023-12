Zaskakujący głos byłego reprezentanta Polski. Chodzi o Kamila Glika

To właśnie były trener Jagiellonii Białystok ma kontynuować dzieło, które zaczął Paulo Sousa, a kontynuował Czesław Michniewicz. Mowa rzecz jasna o odmłodzeniu reprezentacji Polski. Probierz już na starcie zrezygnował z Grzegorza Krychowiaka, choć oficjalnie to sam pomocnik ogłosił koniec reprezentacyjnej kariery. Za kadencji Probierza dotychczas powołania nie dostał także Kamil Glik, który przeniósł się do występującej w Ekstraklasie Cracovii.