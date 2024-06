Zaskakujące wieści tuż przed startem Euro. Probierz nie miał nic do powiedzenia

Trzeci w zestawieniu Didier Deschamps to kapitan mistrzów świata AD 1998 i mistrzów Europy AD 2000. Po kontynentalnym czempionacie sprzed 24 lat zakończył reprezentacyjną karierę , mimo że był usilnie namawiany do jej kontynuowania.

Probierz bez sukcesów jako piłkarz. Ale na Rangnicka patrzy z góry

We wtorek reprezentacja Polski wyleciała do Niemiec na finały ME. Losowanie fazy grupowej nie okazało się dla Biało-Czerwonych" korzystne. Po zwycięskich barażach trafiliśmy do grupy D, uznawanej za jedną z najsilniejszych. Nasi rywale to Holandia (16.06, Hamburg), Austria (21.06, Berlin) i Francja (25.06, Dortmund).