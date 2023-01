Zaskakujące wieści o aresztowanym Alvesu. „Może wyjść szybciej"

Alves od 20 stycznia na mocy wyroku hiszpańskiego sądu przebywa w areszcie, z którego nie ma prawa "wykupić się" wpłacając kaucję. Wszystko jest częścią sprawy rozpoczętej po oskarżeniu wniesionym przez kobietę, zarzucającą Alvesowi zgwałcenie jej w toalecie jednego z klubów nocnych Barcelony. Według jej zeznań miała być przekonana, że Brazylijczyk prowadzi ją do swojego pokoju, a tymczasem dwójka udała się do toalety, gdzie Alves miał dokonać napaści seksualnej.

Nowi prawnicy Alvesa mają przedstawić dowody pozwalające mu wyjść na wolność

Utytułowany piłkarz broni się z kolei mówiąc, że stosunek między nimi odbył się za zgodą obu stron i oboje wyrazili chęć udania się do toalety. Alves początkowo zaprzeczał, że między nim a kobietą doszło do jakiegokolwiek zbliżenia, w kolejnych zeznaniach dodał jednak, że nie chciał przyznać tego faktu, bo byłoby to jednoznaczne z przyznaniem się do zdrady.