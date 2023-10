Zaskakujące słowa selekcjonera o Euro 2024. Jest aż tak źle?

Amerykanów pokonał 3:1po golach Ilkaya Gundogana, Niclasa Füllkruga i Jamala Musiali. Z Meksykanami zremisował 2:2, chociaż to rywale prowadzili 2:1. Nie są to zatem złe wyniki w porównaniu z tymi, które niemiecka drużyna uzyskiwała jeszcze niedawno pod wodzą Hansa-Dietera Flicka, zwolnionego pod koniec września.

Niemcy uważają, że nie wygrają Euro 2024

A jednak Julian Nagelsmann zachował wstrzemięźliwość, a jego wypowiedź dla ESPN może zdumiewać. - Chcemy wygrać Euro 2024, to normalne dla każdej drużyny, ale dobry wynik nie musi oznaczać mistrzostwa. Jeśli dotrzemy do półfinału albo ćwierćfinału i pokażemy fenomenalny futbol, a cały kraj będzie z nas dumny, to może być to także nasz sukces - rzekł.