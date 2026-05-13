Zaskakujące słowa Krychowiaka. Naprawdę powiedział to o Szczęsnym

Grzegorz Krychowiak nie jest postacią anonimową dla fanów sportu. 36-latek przez lata był członkiem reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn, jednak dużo głośniej mówiło się o jego karierze klubowej. Pochodzący z Gryfic zawodnik występował na arenie międzynarodowej w barwach takich drużyn, jak między innymi Girondins Bordeaux, Sevilla, Paris Saint-Germain i Abha Club.

We wrześniu 2023 roku Krychowiak ogłosił, że jego przygoda z reprezentacją dobiegła końca. Oficjalne pożegnanie z kadrą zaliczył 12 października 2024 roku podczas meczu Ligi Narodów z Portugalią na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Karierę klubową 36-latek kontynuował jeszcze przez jakiś czas, a "pas" ostatecznie powiedział w październiku 2025 roku po krótkim epizodzie w klubie Mazur Radzymin.

Dziś Krychowiak skupia się na rozwijaniu swojego modowego biznesu. Od wielu już lat jest on bowiem właścicielem Balamonte - salonu mody męskiej specjalizującym się w szyciu garniturów najwyższej jakości na miarę. To jednak nie jedyne zajęcie byłego reprezentanta Polski - jakiś czas temu zadebiutował on w roli podcastera i prowadzi swoje własne show "W stylu Krychowiaka" na RMF ON.

Grzegorz Krychowiak nagle wspomniał o Wojciechu Szczęsnym i jego ojcu. Ich relacje od lat pozostają napięte

W najnowszym odcinku Grzegorz Krychowiak miał okazję przeprowadzić dłuższą rozmowę z Janem Englertem - wybitnym polskim aktorem, reżyserem, pedagogiem i profesorem sztuk teatralnych. Prywatnie jest on szczęśliwym mężem i ojcem piątki dzieci. Jedną z jego pociech jest Helena Englert, która poszła w ślady ojca i spełnia się w branży aktorskiej.

W ubiegłym roku głośno było o decyzji Englerta, który w "Hamlecie" w roli Ofelii obsadził... swoją córkę. Wielu mówiło wówczas ogromne oburzenie, pojawiły się m.in. oskarżenia o nepotyzm. Grzegorz Krychowiak nie mógł się powstrzymać, aby poruszyć ten temat w rozmowie z 83-latkiem. Emerytowany już piłkarz niespodziewanie wywołał do tablicy... byłego kolegę z kadry, Wojciecha Szczęsnego.

"Mam takiego znajomego. Nazywa się Wojtek Szczęsny. Jego tata był bramkarzem i on, kiedy przyszedł do reprezentacji, to ojciec mu to załatwił. W Legii tata mu to załatwił. Przyszedł do Arsenalu, tata mu to załatwił. Wszystko, nepotyzm" - stwierdził ironicznie Krychowiak.

Na wypowiedź sportowca Englert zareagował błyskawicznie. "Ja nie załatwiłem mojej córce nic. To ona przede wszystkim. Owszem, załatwiłem, bo ją dałem do dobrych szkół. Stać mnie było na to, żeby płacić za szkołę. To już był handicap, ale to nie był nepotyzm. To była inwestycja" - oznajmił.

Nie jest też tajemnicą, że relacje golkipera i jego ojca od wielu lat pozostają napięte, a sam Wojciech niechętnie porusza temat rodzica w rozmowach z mediami.

Grzegorz Krychowiak Michal Wozniak East News

Wojciech Szczęsny Photo by JOSE BRETON / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jan Englert Artur Barbarowski East News

Paulina Czarnota-Bojarska podsumowuje 32. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.TV