Zaskakujące sceny na gali FIFA. Nagroda dla legendy, która... nie przyjechała

Lionel Messi został laureatem The Best FIFA Football Awards jako najlepszy piłkarz. Niemal na pewno to już ostatnie takie trofeum w karierze Argentyńczyka grającego obecnie w Interze Miami. Podczas uroczystej gali 36-latek nie odebrał jednak osobiście trofeum, gdyż... do Londynu nie przyjechał, podobno zirytowany wcześniejszymi nieoficjalnymi pogłoskami, wedle których nagroda miała trafić w ręce innego piłkarza.