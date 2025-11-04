Zaskakujące doniesienia. Czesław Michniewicz znów może pracować w Polsce

Doświadczony trener wciąż nie może znaleźć dla siebie miejsca po odejściu z piłkarskiej reprezentacji Polski. Za nim dwie egzotyczne przygody. Czesław Michniewicz w zaledwie dziewięciu spotkaniach poprowadził Abha Club, by następnie dołączyć na trzynaście potyczek do AS FAR Rabat. W obu zespołach jak widać nie wytrwał długo i trudno mu po tym nieudanych okresie znaleźć kolejną drużynę w trenerskiej karierze. Być może jednak niebawem nadejdzie wielki moment dla szkoleniowca.

We wtorkowe przedpołudnie zaskakujące doniesienia przekazał Sebastian Staszewski. Były opiekun "Biało-Czerwonych" rzekomo może przeprowadzić się do stolicy Małopolski. Nie chodzi oczywiście o Wisłę, a o Wieczystą. "Na liście klubu znalazło się kilka głośnych nazwisk, między innymi… były selekcjoner Czesław Michniewicz. Innym kandydatem jest Robert Kolendowicz. Kontaktowano się także z otoczeniem Rumuna Dana Petrescu. Wciąż jednak brak konkretów" - napisał dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet w serwisie X.

Czesław Michniewicz może dołączyć do Wieczystej Kraków. Decyzja niebawem

55-latek ma całkiem zacną konkurencję. Robert Kolendowicz niedawno prowadził ekstraklasową Pogoń Szczecin i to momentami z dobrym skutkiem. Z kolei trener wymieniony jako ostatni ostatnio trenował CFR Cluj, z którym walczył o europejskie puchary. Nieskutecznie, dlatego też działacze zdecydowali się na rozstanie. Rumun dosyć dobrze zna Kraków, bo pracował w Wiśle od grudnia 2005 do września 2006.

Werdykt najważniejszych osób w Wieczystej powinien zapaść błyskawicznie. Im szybciej pojawi się nowy opiekun zespołu, tym lepiej. Zwłaszcza, że w klubie brakuje stabilizacji. Gino Letteri wytrzymał na stanowisku zaledwie 24 dni. W poniedziałek pojawił się przykry dla niego komunikat.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy powodzenia oraz sukcesów w dalszej karierze trenerskiej. Zespół w najbliższym czasie poprowadzi dotychczasowy asystent Rafał Jędrszczyk

