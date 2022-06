Zaskakująca propozycja z Ukrainy. Mieszana liga polsko-ukraińska

Na razie wiemy, że ukraińskie kluby będą rozgrywały mecze w europejskich pucharach na polskich stadionach - Dynamo Kijów i Zoria Ługańsk mają zagrać w Łodzi, tak jak reprezentacja Ukrainy, Szachtar Donieck zapewne wybierze Warszawę. W grę wchodził też Kraków. Polacy pomagają Ukraińcom jak mogą, więc za ciosem chce iść Ałeh Dułub, prezes klubu FK Lwów, który występuje w Premier Lihie, wraz z Szachtarem, Dynamem Kijów czy innym lwowskim klubem, Ruchem.

Mieszana liga polsko-ukraińska to jedyna szansa

Prezes Dułub, który - co ciekawe - jest Białorusinem, nie wierzy w to, że w sierpniu uda się rozpocząć nowy sezon piłkarski w Ukrainie. - Chciałbym, aby tak się stało, ale prawdopodobieństwo zniszczenia ukraińskich obiektów sportowych jest duże. Nie mamy gdzie grać, nie wiemy jak zagramy i kto zagra - mówi w ukraińskich mediach i wysuwa plan dość zaskakujący. To wizja połączenia ligi polskiej i ukraińskiej.

- Powinniśmy grać ligę w Polsce, nie w Ukrainie. To bezpieczniejsze, a biorąc pod uwagę skalę pomocy Polaków dla Ukrainy, stadiony byłyby pełne - uważa. I proponuje jakiś system połączonych rozgrywek polsko-ukraińskich. Jego zdaniem, szczegóły są do dopracowania, ale inaczej się nie da. Sezon w Ukrainie raczej nie ruszy.