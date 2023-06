O tej propozycji wspomina prezydent Azjatyckiej Konfederacji Piłki Nożnej (AFC), szejk Salman bin Ebrahim Al-Khalifa. Nie jest Saudyjczykiem, to członek królewskiej rodziny Bahrajnu. - Arabia Saudyjska jest zdolna do przeprowadzenia mistrzostw świata jako jeden z najlepiej przygotowanych do tego krajów regionu - mówi. Jego zdaniem, piłkarski mundial powinien po raz trzeci trafić do Azji - po mistrzostwach z 2002 roku, które odbyły się w Japonii i Korei Południowej, a także zeszłorocznych w Katarze. Pytanie tylko, kiedy.