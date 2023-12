Zaskakująca deklaracja Xaviego. Takie słowa i to po wpadce z mistrzem Meksyku

Za sam występ w rywalizacji z Club America FC Barcelona zainkasowała aż 5 milionów euro. A dla pogrążonego w problemach finansowych mistrza Hiszpanii taka kwota wystarczyła, by przekonać zawodników do wielogodzinnej podróży do Stanów Zjednoczonych. Sztab szkoleniowy zdecydował się jednak na mocno rezerwowy skład.

Xavi zadowolony z gry Barcy mimo kolejnej porażki

Już w 6. minucie za sprawą indywidualnej akcji Lamine Yamala Barca objęła prowadzenie . Nie była w stanie utrzymać go na długo. Sześć minut później do siatki trafił piętką Julian Quinones. Meksykanin wykorzystał parę minut po zmianie stron poważny błąd defensywy "Dumy Katalonii" i ustrzelił dublet. Wcześniej gola strzelił Marc Guiu.

Po zmianie stron tempo spotkania spadło. Trenerzy zdecydowali się na wiele zmian, a w 76. minucie na boisku zameldował się Robert Lewandowski . Polak nie miał jednak zbyt wielu okazji do pokazania się. Większość młodych piłkarzy starała się finalizować akcje samodzielnie, a kiedy Club America strzelił na 3:2, w ich poczynania wkradł się potężny chaos. Barca na to trafienie nie odpowiedziała i przegrała 2:3.

Zagraliśmy dzisiaj dobry mecz. Zarówno Club America, jak i Barca wygenerowały wiele akcji bramkowych. Dla nas, patrząc na to jak wielu młodych piłkarzy zagrało, jest to coś pozytywnego

- Tego rodzaju spotkania to coś pozytywnego dla Barcelony. Klub jest teraz w takiej sytuacji, do której musimy się zaadaptować. Koniec końców to my zaoferowaliśmy kibicom w Stanach Zjednoczonych to widowisko. Zawsze przyjmują nad z wielkim animuszem - dodał szkoleniowiec.