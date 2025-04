Zaraz hit z Barceloną, a tu takie wieści o Zielińskim. Włosi ogłaszają ws. Polaka

Ostatnie tygodnie upływają wielu zespołom pod znakiem licznych kontuzji. Nie tak dawno temu urazu nabawił się Robert Lewandowski. W jego wyniku prawdopodobnie opuści on kluczową część sezonu. Nie jest on jednak pierwszym Polakiem, który pauzuje z powodu kontuzji. Od jakiegoś czasu z gry wykluczony jest także Piotr Zieliński. Początkowe diagnozy nie wskazywały na szybki powrót Polaka, lecz jak podają włoskie media, już w najbliższych dniach może on ponownie pojawić się w składzie "Nerazzurrich".