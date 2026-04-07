Zaraz hit a Niemcy znowu swoje. To wypomnieli Marciniakowi

Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Na placu boju pozostało już tylko osiem drużyn, w tym największe piłkarskie marki. 7 i 8 kwietnia zostaną rozegrane pierwsze mecze ćwierćfinałowe.

We wtorkowy wieczór oczy piłkarskiego świata będą zwrócone przede wszystkim na Santiago Bernabeu, gdzie Real Madryt zmierzy się z Bayernem Monachium. Pierwszy gwizdek sędziego wyznaczono na godzinę 21:00.

W ostatnich latach Real regularnie eliminował Bayern w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Mimo że w tym sezonie w lepszej formie sportowej wydaje się niemiecka drużyna, to i tak fani Bayernu mają czego się obawiać.

Real kontra Bayern. Niemcy wściekli na zdjęcia żony sędziego

Co ciekawe, niemieccy kibice nie drżą jednak przed samymi piłkarzami Królewskich, a przed sędzią głównym pojedynku. UEFA zdecydowała, że mecz poprowadzi znany Michael Olivier. Po tej decyzji, w mediach społecznościowych zawrzało.

Internauci błyskawicznie "wyłapali" zdjęcia, które sugerują, że żona brytyjskiego sędziego jest... fanką Realu Madryt. Na jednym z postów Lucy Olivier pisze, że "uwielbia Madryt", z kolei do fotografii z Santiaego Bernabeu zamieściła podpis "Powiedziałabym, że to niezły stadion".

Fani Bayernu obawiają się, że skoro żona sędziego jest fanką Realu, to arbiter nie będzie obiektywny we wtorkowym starciu. Sprawa zyskała na tyle rozgłosu w Niemczech, że odniósł się do niej nawet Manuel Graefe. Gdy były sędzia Bundesligi dowiedział się o całej "aferze", od razu wspomniał o... Szymonie Marciniaku.

"Przypomina mi torbę Marciniaka z Realem Madryt. Jeśli to nie fake, to publikowanie czegoś takiego jest co najmniej niezręczne. Masz prawo "kochać" europejskie miasta z żoną, ale nie powinno się tego łączyć ze stadionem czy klubem. To tylko nakłada na Oliviera i tak już dużą presję przy takim meczu" - napisał Graefe w serwisie X.

Torba z herbem Realu. O co chodzi?

Torba, o której wspomniał były niemiecki sędzia, ujrzała światło dzienne w serialu "Sędziowie" na antenie Canal+. Leżała w szatni polskich sędziów, wśród których był Szymon Marciniak. Po meczu Real - Bayern (2:1) w półfinale Ligi Mistrzów w 2024 roku "wyłapali" ją Niemcy oraz Hiszpanie, przypisali do Szymona Marciniaka - arbitra głównego tego starcia - i posądzili polskiego arbitra o stronniczość.

