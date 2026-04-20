Nieco opadł kurz wokół Oskara Pietuszewskiego. Przed marcowymi barażami o mundial 17-latek robił furorę w FC Porto i polska opinia publiczna wręcz domagała się od Jana Urbana powołania młodego pomocnika do reprezentacji Polski.

Nastolatek rzeczywiście otrzymał zaproszenie do kadry i dostał szansę w obu spotkaniach Biało-Czerwonych. W starciu z Albanią jego wejście od początku drugiej połowy odmieniło reprezentację Polski. 17-latek wprowadził dużo ożywienia na skrzydle, Polacy strzelili dwa gole, wygrali 2:1 z Albanią i awansowali do finału baraży.

W starciu ze Szwecją Pietuszewski także dostał szansę w drugiej połowie. Tym razem jego wejście na boisko nie było już jednak tak przebojowe, a Biało-Czerwoni przegrali 2:3 i nie zagrają na tegorocznych mistrzostwach świata.

Tym samym Pietuszewskiemu i jeszcze dwóm Polakom z FC Porto: Janowi Bednarkowi i Jakubowi Kiwiorowi, pozostała walka o mistrzostwo Portugalii. Są bliscy zrealizowania tego celu, bowiem po niedzielnym zwycięstwie FC Porto nad wiceliderem Benfiką ma 7 punktów przewagi, a do końca sezonu pozostały już tylko cztery kolejki.

Feio nie może się nachwalić Pietuszewskiego. Oto co docenił

W niedzielny wieczór cała trójka Polaków rozpoczęła mecz w podstawowym składzie FC Porto. Gospodarze nie mieli większych problemów, by pokonać CD Tondela, prowadzone przez Goncalo Feio. Miejscowi wygrali 2:0, ale tym razem udziału przy bramkach nie miał Oskar Pietuszewski.

17-latek zszedł z boiska w 70. minucie. Po meczu sporo uwagi poświęcił mu Goncalo Feio, który wręcz wystawił laurkę młodemu pomocnikowi. - Widzę, że jest szczęśliwy. Dla każdego w piłce nożnej to wielka radość, widzieć młodego piłkarza, który się rozwija i dobrze gra. Powiedziałem mu, że jest w idealnym położeniu, by się dalej rozwijać - zdradził były trener Legii Warszawa i Radomiaka Radom, cytowany przez dziennik "A Bola".

- Już jest piłkarzem, który w kilku meczach FC Porto odegrał kluczową rolę. Żeby tak się stało potrzebował odpowiedniej osobowości i odpowiednich ludzi wokół siebie. Wykorzystał okazję. Jego wpływ na drużynę jest nawet większy niż się spodziewałem - dodał Feio.

Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski

Goncalo Feio

PGE MKS El-Volt Lublin - Piłka Ręczna Koszalin. Skrót meczu Polsat Sport