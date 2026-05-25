Zapadła decyzja ws. trenera Wisły Kraków. Ten wpis zszokował kibiców

Szymon Łożyński

Jarosław Królewski nie po raz pierwszy pokazał, że potrafi budować napięcie w mediach społecznościowych. Szef Wisły najpierw zakomunikował fanom , że Mariusz Jop nie będzie kontynuował swojej pracy w krakowskim klubie. Cztery minuty później klub doprecyzował jednak wpis Królewskiego i fani Wisły, hucznie świętujący w niedzielę awans do PKO Ekstraklasy, mogą odetchnąć z ulgą.

To był awans w imponującym stylu. Od początku zakończonego w niedzielę sezonu Betclic 1. ligi, Wisła Kraków narzuciła rywalom tempo nie do wytrzymania. W 34 kolejkach podopieczni Mariusza Jopa ponieśli tylko trzy porażki.

Krakowianie wygrali ligę z przewagą 9 punktów nad drugim Śląskiem Wrocław i zasłużenie po czterech latach wrócili do PKO Ekstraklasy. Wśród kibiców Wisły głód ekstraligowej piłki był na tyle ogromny, że w niedzielę - po ostatnim meczu - ponad 50 tys. fanów przybyło na krakowski rynek na imponującą fetę.

Po takim wyniku przedłużenie umowy klubu z trenerem Mariuszem Jopem wydawało się formalnością. Nieoczekiwanie z kibiców Wisły, przez kilka minut, postanowił zażartować Jarosław Królewski. Szef klubu, na swoim profilu w serwisie X, odpalił "bombę", która na kilka minut zszokowała kibiców.

Szok po słowach Królewskiego, a potem takie wieści

"Po długich spotkaniach i rozmowach z trenerem Mariuszem Jopem podjęliśmy decyzję, że trener nie będzie dalej kontynuować swojej misji" - napisał Jarosław Królewski. Pod postem natychmiast zaczęły pojawiać się wpisy fanów z Krakowa, którzy nie mogli uwierzyć w taką informację.

Wisła nie trzymała jednak kibiców zbyt długo w niepewności. Cztery minuty po wpisie Królewskiego na oficjalnym profilu krakowskiego zespołu w serwisie X pojawił się komunikat o przedłużeniu umowy z Mariuszem Jopem. Wyjaśniono też, że Królewskiemu chodziło o koniec pracy w... I lidze.

"…W pierwszej lidze oczywiście, bo w ekstraklasie już tak! Mariusz Jop będzie prowadził Wisłę Kraków w kolejnym sezonie. Szkoleniowiec, który przejął odpowiedzialność za drużynę i konsekwentnie realizował założony plan pracy, pozostanie na stanowisku trenera pierwszego zespołu. Cieszymy się, że trener zostaje z nami" - czytamy w komunikacie klubu.

