Zapadła decyzja ws. Marciniaka. UEFA potwierdza, to pierwszy raz w sezonie

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Szymon Marciniak w marcu 2026 wrócił do akcji po dłuższej przerwie. Najlepszy polski arbiter nabawił się urazu, przez co ostatnio jedynie pomagał sędziom w wozie VAR. Płocczanin powoli jednak odzyskuje właściwy rytm. W sobotę prowadził hitowy mecz pomiędzy Widzewem Łódź a Lechem Poznań. Zaledwie kilka dni później komunikat dotyczący rozjemcy przygotowała UEFA. Europejscy działacze przydzielili naszemu rodakowi ważne spotkanie.

Szymon Marciniak w niebieskim stroju sędziowskim na murawie boiska, w tle trybuny i kibice.
Szymon MarciniakMalte Ossowski/SVEN SIMON AFP

Powrót do akcji doświadczonego arbitra wywołał spore poruszenie w środowisku piłkarskim. Płocczanin od razu został rzucony na głęboką wodę, ponieważ potyczki Widzewa oraz Lecha są jedną z wizytówek PKO BP Ekstraklasy. 45-latek dał radę, ponieważ obyło się bez większych kontrowersji. Za to prawdziwe poruszenie zrobiło się w Hiszpanii. A to ze względu na poprzednie spotkania sędziowane przez Szymona Marciniaka w Champions League. Szczególny żal co do niego może mieć choćby FC Barcelona. Mamy tu na myśli zeszłoroczny półfinał Ligi Mistrzów z Interem.

O naszym rodaku rozpisał się dziennikarz "Diairo Sport", Sergi Castillo. "Dla kibiców Barcelony spotkanie z Marciniakiem zazwyczaj kojarzy się z bólem głowy. (…) Sędzia całkowicie wyprowadził z równowagi drużynę Barcelony, podejmując wysoce wątpliwe decyzje, które ostatecznie okazały się niezwykle kosztowne dla europejskich aspiracji Barcelony" - mogliśmy wyczytać we wspomnianym materiale, o czym szerzej informowaliśmy TUTAJ. Los tak chciał, że właśnie w najbliższym meczu przydzielonym Szymonowi Marciniakowi zagra przedstawiciel La Ligi.

Szymon Marciniak sędzią meczu w Lidze Europy. Prawie rok przerwy Polaka

We wtorkowe przedpołudnie potwierdzili to działacze UEFA. Europejska federacja zaprezentowała kibicom obsady sędziowskie na nadchodzące potyczki w ramach Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Płocczanina oddelegowano do czwartkowego starcia Panathinaikosu z Realem Betis w ramach 1/8 finału pierwszych z wymienionych zmagań. Hiszpanie uznawani są za faworytów, lecz Grecy na własnym terenie postarają się sprawić niespodziankę. W kadrze gospodarzy znajduje się jeden Polak, Karol Świderski. Dojdzie więc do spotkania dwóch naszych rodaków.

Wszystkie oczy na Lewandowskiego, Flick decyduje. W Madrycie są wątpliwości

Dla Szymona Marciniaka będzie to wyjątkowy moment, ponieważ wraca do drugiego co do ważności europejskiego pucharu po prawie roku przerwy. Ostatni raz z gwizdkiem biegał w Lidze Europy 10 kwietnia 2025. Wówczas Tottenham zremisował na własnym obiekcie z Eintrachtem Frankfurt. W czwartek do Aten poza nim zawitają także Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik, którym przypadnie rola asystentów. Jako arbitra technicznego wyznaczono Pawła Raczkowskiego.

sędzia piłkarski w żółtej koszulce z emblematami organizacji FIFA, z mikrofonem na głowie, stoi na boisku sportowym podczas meczu
Szymon MarciniakJOSE BRETONAFP
Łysy sędzia piłkarski w pomarańczowej koszulce z emblematami FIFA i Zina, z mikrofonem przy ustach, skupiony podczas meczu piłki nożnej.
Szymon MarciniakPiotr Matusewicz East News
Łysy mężczyzna w czarnym stroju sędziowskim z emblematem FIFA, stojący na tle rozmytej widowni podczas wydarzenia sportowego.
Szymon MarciniakIMAGO/Grant HubbsEast News
