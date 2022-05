Zapadła decyzja w sprawie Ronaldo! Co na to kibice Realu?

Przypomnijmy - od lipca ekipę z Manchesteru prowadzić będzie Erik ten Hag. To szkoleniowiec, który od 2017 roku z sukcesami pracuje w Ajaksie Amsterdam. Holenderski klub znany jest ze stawiania na młodych zawodników, a w tę filozofię doskonale wpisuje się także 52-letni trener.

Cristiano Ronaldo zostanie w Manchesterze United

Z tego też powodu w ostatnich tygodniach zaczęły pojawiać się informacje, według których ten Hag miał rzekomo naciskać na sprzedaż Ronaldo latem. Portugalczyk ma 37 lat i choć nadal prezentuje znakomite umiejętności, jest już zdecydowanie bliżej zakończenia kariery.

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że Ronaldo może wrócić do Realu Madryt . Oprócz rzekomej niechęci nowego trenera, za takim rozwiązaniem miały przemawiać także słabe wyniki Manchesteru United w bieżącym sezonie. "Czerwone Diabły" są dopiero na szóstym miejscu w lidze i nie wystąpią w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

W piątek dziennikarze "The Telegraph" poinformowali jednak, że sytuacja się odmieniła. Według ich źródeł, Erik ten Hag jednoznacznie dał do zrozumienia, że chce zatrzymać Ronaldo w drużynie. Jednocześnie Holender zamierza szukać sposobów na to, aby ciężar zdobywania bramek nie spoczywał jedynie na barkach 37-letniego Portugalczyka.

Kontrakt Cristiano Ronaldo z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku.

