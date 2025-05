Zapadła decyzja – PZPN zmienił kontrowersyjny przepis. Miliony czekają

Z drugiej strony PZPN nagradzał kluby, które śmiało stawiały na młodzieżowców, poprzez Pro Junior System (zwycięzca w tym sezonie dostanie 3,25 mln zł, drugi 2,25 mln zł, a trzeci 1,75 mln zł). Były to główne te, które mają rozbudowane akademie i dopływ młodych zawodników na odpowiednim poziomie był duży. Kluby jednak narzekały, że taki przepis o młodzieżowcu winduje ceny za młodych piłkarzy, a do tego często piłkarze, którzy tracili ten status, odchodzili z klubów, bo byli za słabi.

Do tej pory nagradzane były tylko zespoły, które w Pro Junior System były w czołowej siódemce. Teraz to też się zmieni i w ramach programu Młodzieżowiec 2.0 każdy klub dostanie pieniądze za wprowadzanie młodych zawodników. W Ekstraklasie do podziału będzie 10 mln złotych, w pierwszej lidze 12 mln zł, a w drugiej 6 mln złotych. Uchwałę popisał Cezary Kulesza, prezes PZPN.

Kolejna zmiana to więcej punktów dla zawodników dłużej związanych z klubem. Do tej pory punkty młodzieżowca, który był co najmniej trzy lata w klubie, mnożono razy dwa. Teraz każdy rok dłużej będzie zwiększał mnożnik do 2,5.