Zapachniało sensacją. To byłby kolejny wielki numer tego mundialu

Kolumbia była niedoceniania, ale to ona stała ze absolutną sensacją, jaką było utknięcie w grupie Niemek. Niemcy przegrały z nią 1:2 i wyleciały z turnieju, mimo otwarcia go potężnym wynikiem 6:0 z Marokiem . Warto było zatem uważać na ten południowoamerykański zespół.

I rzeczywiście, Kolumbia z impetem rzuciła się na rywalki. Anglia zaskoczona nie dowierzała, że mecz w początkowej fazie tak bardzo toczy się pod dyktando rywalek. Co więcej, okres ten został okraszony bramką. Leicy Santos z Atletico Madryt wykończyła piękną akcję kolumbijskiego zespołu i zdawało się, że do przerwy Kolumbia będzie prowadzić. Ta część gry została jednak przedłużona o osiem minut i Anglia miała dość czasu, by wyrównać. Lauren Hemp wyrównała, co było szybką odpowiedzią na stratę gola.