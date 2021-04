W Rydze zastrzelony został piłkarski menadżer Romans Bezzubovs. Do zdarzenia doszło 14 kwietnia rano. Wszystko wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie.

Fragment zdarzenia zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Dzięki zapisowi wideo wiadomo, że mężczyzna został zastrzelony.

O dramacie poinformowała agencja prasowa LETA. Według jej relacji do zamachu doszło w środę rano, a egzekucja trwała ok. 20 sekund. Potwierdza to zamieszczony poniżej film.

Sprawcy - najprawdopodobniej było ich dwóch - poruszali się samochodem marki BMW X5 z przyciemnianymi szybami. Ustalono, że padły dwa strzały. Przynajmniej jeden z nich okazał się śmiertelny.

Romans Bezzubovs sprowadzał piłkarzy do polskiej Ekstraklasy

Bezzubovs to były piłkarz. Po zakończeniu kariery zajął się pośrednictwem transferowym. Ostatnio kierował agencją menadżerską BR-Sport.



Jesienią ubiegłego roku brał udział w sprowadzeniu Mykoły Musolitina do Lechii Gdańsk. W 2015 roku za jego sprawą do Korony Kielce trafili Vladislavs Gabovs i Aleksandrs Fertovs.

