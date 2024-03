FC Barcelona obecnie nie może szaleć na rynku transferowym, a wynika to głównie z tego, co działo się w klubie w ostatnich latach, gdy nie wszystkie ruchy były odpowiednio przemyślane i zrobione za zdecydowanie zbyt duże pieniądze w stosunku do oferowanej jakości. W związku z tym klub musi stosować się do zasady 3:1, co w praktyce jest bardzo łatwe do wyjaśnienia. Aby mieścić się w finansowym fair-play La Liga, Barcelona na każde wydane euro, zobowiązana jest poświadczyć trzema zarobionymi.

