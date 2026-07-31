Zamieszanie w Barcelonie. Flick wciąż czeka, a tu informacje o karze

Działacze z Bliskiego Wschodu chcą ukarać finansowo gwiazdora z prostego powodu. Niedawny uczestnik mundialu dalej oficjalnie związany jest z Al-Hilal. Choć w poprzedniej kampanii został wypożyczony do FC Barcelona, to jednak wciąż obowiązuje go umowa z saudyjskim klubem. A ten właśnie rozpoczął przygotowania bez bocznego obrońcy. Na łamach "sport.es" już pojawił się artykuł o możliwej karze.

Luis Miguelsanz powołał się na informacje "365scores Arabia". "Jorge Mendes (agent zawodnika - dop. red.) chciał uniknąć sytuacji, w której piłkarz dołączyłby do drużyny Al-Hilal tylko na kilka dni, ponieważ wszystkie strony mają świadomość, że piłkarz ostatecznie trafi do Barcelony, a stanowisko klubu Al-Hilal ma na celu zaostrzenie negocjacji w ramach strategii mającej na celu uzyskanie korzystnych warunków umowy" - przekazał.

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32-latek znalazł się tym samym w kropce. Defensor jest gotowy na ponowne spotkanie się z kolegami z FC Barcelona, ale powolne rozmowy obu klubów mogą spowodować to, iż będzie stratny finansowo. Do tego później niż reszta zawodników z Katalonii rozpocznie zajęcia prowadzone przez Hansiego Flicka. To także niewygodna sytuacja dla samego Niemca. Szkoleniowiec wciąż musi cierpliwie zaczekać aż wreszcie będzie mógł włączyć Portugalczyka do treningów.

Kontrakt Joao Cancelo w Arabii w teorii pozostaje ważny jeszcze przez rok. W kontekście potencjalnej grzywny jego sytuacji nie poprawia zachowanie Darwina Nuneza. Urugwajski gwiazdor także ma zmienić drużynę, lecz pojawił się na zajęciach saudyjskiej ekipy. Autor materiału dostępnego na "sport.es" obawia się, że Al-Hilal może teraz chcieć celowo utrudniać sprawę. Przenosiny do Katalonii nie są jednak zagrożone.

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"Barca i Cancelo osiągnęli porozumienie na najbliższe dwa sezony. Cancelo zrezygnowałby z dużej sumy pieniędzy, aby opuścić Arabię Saudyjską, a jego pensja będzie mogła zostać bez problemu zarejestrowana przez Barcę" - dodał na koniec Luis Miguelsanz. Obu stronom, a także kibicom, pozostaje więc tylko uzbroić się w cierpliwość.





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