Obecni mistrzowie Anglii mierzą się obecnie z jednym z największych kryzysów ostatnich lat. Nie wypaliły wzmocnienia za setki milionów euro, bo drużyna nie najlepiej radzi sobie w Premier League i już powoli może żegnać się z obroną tytułu. Kolorowo nie jest także w Lidze Mistrzów, niedawno na Anfield doszło do szokującej porażki gospodarzy z PSV Eindhoven. Jakby tego było mało, wokół drużyny panuje zamieszanie związane z Mohamedem Salahem. Ten nie zamierza spokojnie siedzieć na ławce rezerwowych i po kolejnym rozczarowującym momencie wypalił do dziennikarzy.

"Zrobiłem tak wiele dla tego klubu przez lata, a zwłaszcza w zeszłym sezonie. Teraz siedzę na ławce rezerwowych i nie wiem dlaczego. Latem dostałem wiele obietnic i jak dotąd jestem na ławce rezerwowych przez trzy mecze, więc nie mogę powiedzieć, że dotrzymali obietnicy. Wielokrotnie mówiłem, że miałem dobre relacje z menedżerem, a nagle ich nie ma. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, tak to widzę, że ktoś nie chce mnie w klubie" - przyznał dla Sky Sports (cytat za: "LFC.pl"), czym tylko podsycił plotki o możliwym odejściu.

Liverpool bez Salaha w Mediolanie. Pojawiła się lista powołanych

Wydaje się, że zmiana barw klubowych jest bliżej niż dalej. Pod sporym znakiem zapytania znalazła się obecność Egipcjanina w jutrzejszej konfrontacji przeciwko Interowi Mediolan. Brytyjskie media informowały co prawda, iż gwiazdor wziął udział w treningu, lecz wątpliwości dopiero miał rozwiać komunikat Liverpoolu przedstawiający kadrę meczową. Wreszcie pojawił się on w poniedziałkowe popołudnie. I nie jest dla sympatyków napastnika pozytywny. Na 19-osobowej liście zabrakło doświadczonego snajpera.

Kibice "The Reds" od razu zauważyli ten fakt, w związku z czym rozpoczęło się poruszenie w mediach społecznościowych. "No Salah, no party" - czytamy w komentarzach. Jest też sporo opinii zachęcających działaczy do rozstania się z Arne Slotem. Chyba nie będzie innej opcji i albo z Merseyside pożegna się piłkarz albo obecny opiekun drużyny. Zamieszanie nie wpływa natomiast dobrze na pozostałych zawodników. Ci wciąż notują kiepskie jak na Liverpool wyniki. Tekstowa relacja na żywo z wtorkowej potyczki z Interem w Interia Sport.

