Zalewski "Złotym Chłopcem"! Polak doceniony przez kibiców

Kapituła złożona z 50 dziennikarzy i przedstawicieli różnych europejskich mediów najpierw wyselekcjonowała listę 100 najzdolniejszych młodych piłkarzy w Europie, by następnie jeszcze "odchudzić" listę do 20 nazwisk. Właśnie spośród nich wybierali fani, którzy mogli oddawać głosy poprzez stronę internetową magazynu.

Zalewski otrzymał niespełna połowę wszystkich głosów oddawanych przez internautów, wyprzedzając Eduardo Camavingę z Realu Madryt i Antonio Silvę z Benfiki. Polak otrzyma swoją nagrodę w czasie oficjalnej gali, zaplanowanej na 7 listopada w Turynie. Obok niego zaprezentuje się Gavi, który z kolei zdobył nagrodę główną, uzyskując największe uznanie kapituły plebiscytu.

Nicola Zalewski zdobył nagrodę "Golden Boy Web"

- Zalewski osiągnął triumf jednym ze swoich znaków rozpoznawczych, czyli niesamowitym przyspieszeniem. W Romie radzi sobie po obu stronach boiska, a pod wodzą Mourinho "dziecko", jak lubi nazywać go "The Special One", stało się dorosłe - piszą dziennikarze "Tuttosport".

"Golden Boy" to nagroda przyznawana najzdolniejszym piłkarzom poniżej 21. roku życia. Nagrodę główną pierwszy raz przyznano w 2003 roku, kiedy to otrzymał ją Rafael van der Vaart. W późniejszych latach wygrywali ją chociażby Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Aguero, Paul Pogba, Kylian Mbappe czy Erling Haaland. Całkiem zaszczytne grono.