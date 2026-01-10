Zalewski motorem napędowym Atalanty. Polak poprowadził zespół do triumfu, cios w doliczonym czasie

Początek przygody Nicoli Zalewskiego z zespołem Atalanty Bergamo łatwy nie był. Polak nie potrafił wywalczyć sobie pewnego miejsca w składzie, a dodatkowo przytrafiła mu się kontuzja mięśniowa, która z pewnością też nie pomogła. Zmiana trenera wydawała się zbawieniem, ale przyjście Palladino na pocżatku niewiele zmieniło.

Dopiero po kilku tygodniach pracy z Włochem Zalewski zaczął zyskiwać. Najpierw grał tam, gdzie wydawałoby się, że jest jego miejsce, a więc na wahadle, ale od wygranego spotkania 18. kolejki Serie A z AS Romą sytacja się się zmieniła, a trener przesunął reprezentanta Polski pięterko wyżej - na "dziesiątkę".

Zalewski znów błyszczał. Liczby mówią wszystko

Tam Nicola odnalazł się świetnie, co pozwoliło mu ugruntować swoją pozycję w zespole, a w parze z tym poszły także wyniki drużyny. Atalanta wygrała bowiem pięć z sześciu ostatnich spotkań. Wobec tego Zalewskiego nie mogło zabraknąć w składzie desygnowanym do gry w 20. kolejce Serie A.

Atalanta przed własnymi kibicami mierzyła się z Torino i była wyraźnym faworytem tej rywalizacji. Gospodarze szybko otworzyli wynik rywalizacji. W 13. minucie po ponad stu dniach bez gola przełamał się Charles De Ketelaere. Belg dostał świetną wrzutkę z rzutu rożnego i głową pokonał bramkarza gości.

Zalewski również miał swoją szansę. W 35. minucie Polak stanął oko w oko z golkiperem przyjezdnych z Turynu, ale jego strzał był rachityczny i nie znalazł drogi do siatki. Wyłączając tę sytuację nasz reprezentant praktycznie wszystko robił dobrze, co kibice zdecydowanie doceniali.

Pierwsza połowa skończyła się jednak tylko wynikiem 1:0. Druga część rywalizacji również rozpoczęła się od mocnego wejścia Atalanty. Gospodarze mieli dwie szanse, jedną z nich wypracował Zalewski. Obie zmarnowali. Z każdą kolejną minutą Torino zaczynało kreować sobie coraz więcej.

W związku z tym trener Palladino musiał szukać świeżej krwi. W 79. minucie z boiskiem pożegnał się Zalewski, który schodził z dorobkiem aż pięciu wywalczonych fauli, trzech kluczowych podanań i dziesięciu wygranych pojedynków. Śmiało mógł mieć poczucie dobrze wykonanej pracy.

Torino nie ustawało w swoich atakach, ale brakowało tego ostatniego kontaktu, odpowiedniego wykończenia. To zemściło się w doliczonym czasie gry. Piłka spadła pod nogi Pasalicia, który popędził z nią na bramkę i podwyższył prowadzenie na 2:0, pieczętując losy rywalizacji.

Nicola Zalewski niedawno przeszedł do Atalanty z Interu Mediolan EMANUELE COMINCINI / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Nicola Zalewski Jonathan Moscrop East News

Nicola Zalewski w barwach Interu Mediolan IPA Sport/ABACA/Abaca/East News East News