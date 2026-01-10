Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zalewski motorem napędowym Atalanty. Polak poprowadził zespół do triumfu, cios w doliczonym czasie

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Atalanta Bergamo zaczyna łapać bardzo dobrą formę. Na ostatnie sześć meczów zespół z Lombardii wygrał pięciokrotnie, a co ważne z polskiej perspektywy coraz istotniejszym elementem drużyny jest Nicola Zalewski, który w ostatnich tygodniach stał się piłkarzem wyjściowego składu, ale nie jako wahadłowy, a ofensywny pomocnik. Właśnie w tej roli zagrał w meczu 20. kolejki Serie A z Torino. Ponownie spisał się bardzo dobrze, prowadząc zespół do triumfu 2:0.

Piłkarz w koszulce w niebiesko-czarne pasy stoi na boisku obok chorągiewki narożnej, w tle rozmyte postacie i czerwone elementy.
Nicola ZalewskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Początek przygody Nicoli Zalewskiego z zespołem Atalanty Bergamo łatwy nie był. Polak nie potrafił wywalczyć sobie pewnego miejsca w składzie, a dodatkowo przytrafiła mu się kontuzja mięśniowa, która z pewnością też nie pomogła. Zmiana trenera wydawała się zbawieniem, ale przyjście Palladino na pocżatku niewiele zmieniło. 

Dopiero po kilku tygodniach pracy z Włochem Zalewski zaczął zyskiwać. Najpierw grał tam, gdzie wydawałoby się, że jest jego miejsce, a więc na wahadle, ale od wygranego spotkania 18. kolejki Serie A z AS Romą sytacja się się zmieniła, a trener przesunął reprezentanta Polski pięterko wyżej - na "dziesiątkę".

Zalewski znów błyszczał. Liczby mówią wszystko

Tam Nicola odnalazł się świetnie, co pozwoliło mu ugruntować swoją pozycję w zespole, a w parze z tym poszły także wyniki drużyny. Atalanta wygrała bowiem pięć z sześciu ostatnich spotkań. Wobec tego Zalewskiego nie mogło zabraknąć w składzie desygnowanym do gry w 20. kolejce Serie A. 

Atalanta przed własnymi kibicami mierzyła się z Torino i była wyraźnym faworytem tej rywalizacji. Gospodarze szybko otworzyli wynik rywalizacji. W 13. minucie po ponad stu dniach bez gola przełamał się Charles De Ketelaere. Belg dostał świetną wrzutkę z rzutu rożnego i głową pokonał bramkarza gości. 

Zalewski również miał swoją szansę. W 35. minucie Polak stanął oko w oko z golkiperem przyjezdnych z Turynu, ale jego strzał był rachityczny i nie znalazł drogi do siatki. Wyłączając tę sytuację nasz reprezentant praktycznie wszystko robił dobrze, co kibice zdecydowanie doceniali.

Pierwsza połowa skończyła się jednak tylko wynikiem 1:0. Druga część rywalizacji również rozpoczęła się od mocnego wejścia Atalanty. Gospodarze mieli dwie szanse, jedną z nich wypracował Zalewski. Obie zmarnowali. Z każdą kolejną minutą Torino zaczynało kreować sobie coraz więcej.

W związku z tym trener Palladino musiał szukać świeżej krwi. W 79. minucie z boiskiem pożegnał się Zalewski, który schodził z dorobkiem aż pięciu wywalczonych fauli, trzech kluczowych podanań i dziesięciu wygranych pojedynków. Śmiało mógł mieć poczucie dobrze wykonanej pracy. 

Torino nie ustawało w swoich atakach, ale brakowało tego ostatniego kontaktu, odpowiedniego wykończenia. To zemściło się w doliczonym czasie gry. Piłka spadła pod nogi Pasalicia, który popędził z nią na bramkę i podwyższył prowadzenie na 2:0, pieczętując losy rywalizacji. 

Piłkarz w czarno-niebieskiej koszulce z widocznymi tatuażami na przedramionach stoi na stadionie, wokół niego rozmazane sylwetki kibiców i trybuny.
Nicola Zalewski niedawno przeszedł do Atalanty z Interu MediolanEMANUELE COMINCINI / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Piłkarz w niebiesko-czarnej koszulce z logo klubu i charakterystycznym wzorem, wykonujący gest pocałunku skierowany w stronę trybun, na tle rozmytego stadionu.
Nicola ZalewskiJonathan MoscropEast News
Nicola Zalewski w barwach Interu Mediolan
Nicola Zalewski w barwach Interu MediolanIPA Sport/ABACA/Abaca/East NewsEast News

