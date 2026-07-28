Zakontraktowali Zidane'a. Nagle pytanie o Mbappe. Odpowiedź negatywna

Francuska opinia publiczna czekała na godzinę 11:00. Federation Française de Football zaplanowała na wtedy konferencję prasową. Zgodnie z oczekiwaniami w sali pokazali się prezes Philippe Diallo i Zinedine Zidane, świeżo upieczony selekcjoner "Trójkolorowych". Obaj panowie byli w kontakcie już od lutego 2025 r., miesiąc po ogłoszeniu Didiera Deschampsa o odejściu po mundialu 2026. Już wtedy zawarli wstępną umowę. "Zizou" był zdecydowany. 1 sierpnia zacznie obowiązywać jego czteroletni kontrakt. We wtorek odpowiadał na pytania dziennikarzy.

- To kontynuacja, w pewnym sensie spełnienie marzeń. Przez ostatnie cztery, pięć lat miałem oferty przejęcia klubów. Odrzuciłem wszystkie, żeby zostać trenerem reprezentacji Francji. To była jedyna rzecz, którą chciałem robić po Realu Madryt. Znam kadrę od dziecka, zaczynałem w młodzieżówkach, przeszedłem przez wszystkie szczeble, aż do seniorskiej drużyny. To szczyt. Dam z siebie wszystko, żeby ta drużyna nadal wygrywała - zaczął (wszystkie cytaty za "Le Parisien").

Zinedine Zidane jeszcze nie rozmawiał z Kylianem Mbappe. "Zasłużył na odpoczynek"

Dla zespołu narodowego grał w latach 1994-2006. Zdobył zarówno złoty, jak i srebrny medal mistrzostw świata. - Czekałem na ten dzień przez ostatnie cztery, pięć lat. Jestem trochę wzruszony, nawet jeśli tego nie widać, jestem bardzo podekscytowany. Cieszę się z tej nominacji. To najlepszy dzień w mojej karierze trenerskiej - podkreślił.

Co może ucieszyć kibiców, niejako zapowiedział ofensywny styl gry. Zaznaczył, że "napędza go gra i strzelanie bramek". Drużyna pod wodzą Deschampsa często była pragmatyczna, czempionat globu 2018 wygrała raczej stylem gry pomiędzy zrównoważonym a defensywnym, nie było tam piłkarskich "fajerwerków". W ostatnich latach "wajcha" przesunęła się jednak trochę do przodu, co widzieliśmy na MŚ w USA.

W latach 2016-2018 i 2019-2021 prowadził "Królewskich". Teraz po raz pierwszy zobaczymy go jako szkoleniowca w futbolu reprezentacyjnym. - To na pewno zupełnie inna praca. To dla mnie coś nowego, ale nie przeraża. Będę miał równowagę między życiem osobistym a reprezentacją Francji. Będzie inaczej, ale będę na to gotowy - przyznał.

Został również zapytany o to, czy w ostatnim czasie kontaktował się z Kylianem Mbappe, kapitanem i najważniejszym piłkarzem drużyny. Odpowiedź była negatywna. - Nie rozmawialiśmy. Najważniejsze dla niego teraz to odpoczynek, z pewnością na niego zasłużył po MŚ. Będziemy mieli okazję porozmawiać we wrześniu - zakończył.

Francja jesienią zagra w Lidze Narodów po 2 mecze z Włochami, Belgią i Turcją.

Zinedine Zidane LOIC VENANCE AFP

Zinedine Zidane AFP

Zinedine Zidane i Kylian Mbappe AFP





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