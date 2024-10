Zagrożenie dla Szymona Marciniaka. UEFA podjęła decyzję ws. polskiego arbitra

Nadchodzi wielki dzień dla Damiana Sylwestrzaka

Damian Sylwestrzak od wielu lat buduje swoje nazwisko w sędziowskim świecie. Ma na koncie sędziowanie spotkań na niemal każdym poziomie w kraju, włączając w to mecze Centralnej Ligi Juniorów czy te na poziomie trzeciej ligi. UEFA zwróciła jednak na niego uwagę relatywnie późno. Dopiero w sezonie 2021/2022 miał przyjemność poczuć smak międzynarodowych rozgrywek, prowadząc mecz eliminacji do młodzieżowych mistrzostw Europy.

Od tamtej pory Sylwestrzak coraz częściej pojawiał się na piłkarskich "salonach", otrzymując szansę w różnych sceneriach. Jego największe wyzwanie czeka go jednak w czwartek. Wtedy po raz pierwszy będzie rozjemcą starcia na poziomie Ligi Europy . Mowa konkretnie o pojedynku Olympiakos Pireus - SC Braga .

UEFA nie zapomina o Polakach, ale co z Szymonem Marciniakiem?

Przed Sylwestrzakiem wielki debiutancki test, co powinno cieszyć. Pamiętajmy, że w sierpniu UEFA miała pełne prawo wściec się na polskich arbitrów. Przed meczem Dynama Kijów z Rangers FC Bartosz Frankowski i Tomasz Musiał trafili na policję, bo usiłowali ukraść znak drogowy . Do tego w pamięci federacji wciąż żywy jest błąd zespołu Szymona Marciniaka z półfinału poprzedniej edycji Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium a Realem Madryt .

Faktem jest, iż najpopularniejszy polski sędzia niejako wypadł z łask UEFA. W tym sezonie poprowadził zaledwie jeden mecz międzynarodowy, gdy w eliminacjach do Ligi Mistrzów mierzyły się LOSC Lille i Slavia Praga. Dla porównania, Sylwestrzak w tym czasie zdążył być rozjemcą starcia w eliminacjach do Ligi Mistrzów, w eliminacjach do Ligi Europy, a także pojedynku w ramach Ligi Narodów.