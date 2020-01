To było szczególne spotkanie! W sobotę w Jastrzębiu-Zdroju rozegrano nietypowy mecz z udziałem sportowych gwiazd. Dochód z biletów i z licytacji przeznaczono w całości na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nie zabrakło kibiców, nie zabrakło też sportowych gwiazd.

Nietypowy mecz z udział gwiazd, nie tylko tych z boiska, ale także estrady, rozegrano już po raz 11. Najpierw grano w siatkówkę, a potem w koszykówkę. Jako, że grano w jastrzębskiej hali, to byli obecni siatkarze Jastrzębskiego Węgla z reprezentantem Polski Dawidem Konarskim, Pawłem Ruskiem czy Jakubem Popiwczakiem na czele. Nie zabrakło też piłkarzy czy trenerów, jak byłego reprezentanta Polski Grzegorza Rasiaka, trenera Zagłębia Sosnowiec Dariusza Dudka czy bramkarza GKS Jastrzębie Mariusza Pawełka. Nie zabrakło wielu innych, żeby wymienić Pawła Zagumnego, Marka Plawgo, Sebastiana Świderskiego czy Magdaleny Śliwy.

Scenę komediową reprezentowali Kabaret Hrabi, Kabaret Paranienormalni, Kabaret Czesuaf, Kabaret Chyba, Bartosz Demczuk, Michał Wójcik z Ani Mru-Mru i Bartosz Gajda. Były też reprezentacji showbiznesu.

Dochód z biletów w całości przeznaczono na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Do tego sporo pieniędzy zebrano z aukcji, choćby z piłki, którą podarował Marcin Gortat.

- To była świetna impreza. Za nami początek przygotowań do rundy wiosennej, jest wiele pracy, bo wiadomo, natężenie treningów w tej części roku jest duże, ale trudno, żeby nie wspomóc w szczytnej akcji Jurka Owsiaka. Do tego można było spotkać wiele wspaniałych osób z boiska czy spoza niego. Nie mogło mnie w Jastrzębiu zabraknąć - podkreśla Dariusz Dudek, szkoleniowiec pierwszoligowego Zagłębia.

