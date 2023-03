Wkrótce jego kariera doznała jednak niespodziewanego załamania. Po raz ostatni w reprezentacji Anglii wystąpił w 2019 roku. A Tottenham , w którym spędził siedem sezonów i którego miał być przez lata liderem , sprzedał go do Evertonu .

Dele Alli z główną rolą w komedii roku. "Próbujemy ustalić, gdzie obecnie przebywa"

W klubie z Goodison Park Alli wytrwał ledwie rundę wiosenną cyklu 2021/22. Został na rok wypożyczony do Besiktasu Stambuł , a tam... zagubił się zupełnie . I to dosłownie.

- Dostał od nas pozwolenie na krótki odpoczynek, ale do tej pory do nas nie wrócił. Pada i być może to jest powód jego nieobecności. Próbujemy się dowiedzieć, gdzie on obecnie przebywa - oznajmił z przekąsem trener tureckiego klubu Senol Gunes.