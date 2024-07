Zaginął na krótko po swoich 23. urodzinach. Tragiczny finał poszukiwań młodego piłkarza

Nie żyje Roberts Zelmanis. Jego rodzina zgłosiła jego zaginięcie w kwietniu, tragiczny finał poszukiwań

Funkcjonariusze od razu rozpoczęli poszukiwania, które trwały ponad miesiąc. Niestety, zakończyły się one niezwykle tragicznym odkryciem. 30 czerwca Łotewska Federacja Piłkarska przekazała informację o śmierci 23-letniego sportowca . Do tej pory nie ujawniono jednak dokładnej przyczyny zgonu młodego Łotysza, którego zwłoki odnaleziono kilka dni temu.

"W Szwecji potwierdzono śmierć byłego młodzieżowego zawodnika reprezentacji Łotwy, Robertsa Zelmanisa. Federacja Łotwy składa kondolencje rodzinie, krewnym i przyjaciołom Robertsa. (...) W 2018 roku Zelmanis rozegrał dwa mecze w reprezentacji Łotwy do lat 18, ale w ciągu kolejnych dwóch lat zgromadził doświadczenie w dziewięciu meczach w reprezentacji Łotwy do lat 19. Strzelił cztery gole i zapewnił sobie miejsce z drużyną w elitarnej rundzie Mistrzostw Europy 2020, które zostały odwołane ze względu na rozprzestrzenianie się Covid-19. Później został także powołany do kadry Łotwy U-21, jednak tam nie zadebiutował" - przekazano w oficjalnym komunikacie Łotewskiej Federacji Piłkarskiej.