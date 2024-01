Zaczyna się najgorsze. Kadrowicz Michała Probierza z kontuzją, baraże zagrożone

Damian Szymański doznał kontuzji ścięgna podkolanowego i w najbliższych tygodniach będzie wykluczony z gry. Jak informują greckie media, Polaka czeka minimum miesięczny rozbrat z futbolem. Ale okres leczenia równie dobrze może potrwać do końca marca. To oznaczałoby, że selekcjoner Michał Probierz musi sobie radzić bez 28-letniego pomocnika AEK Ateny w obu (?) barażach o awans do finałów Euro 2024.