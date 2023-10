Zaczyna się istne szaleństwo. Liverpool, Napoli, Fiorentina. Giganci w kolejce po Polaka

"Szymański odchodzi!" - to krzykliwy tytuł materiału zamieszczonego w poniedziałek przez serwis sporx.com. Podobny ton mają publikacje czołowych tureckich mediów. Wszyscy są przekonanie, że przygoda Sebastiana Szymańskiego z Super Lig potrwa zdecydowanie krócej , niż ktokolwiek mógł przypuszczać.

Po przeprowadzce z Feyenoordu Rotterdam (formalnie z Dynama Moskwa) do Fenerbahce Stambuł 24-letni zawodnik spisuje się znakomicie. W miniony weekend po raz kolejny wpisał się na listę strzelców , otwierając wynik wygranego 5-0 meczu z Rizesporem.

Giganci pytają o Szymańskiego. Wybór nie będzie łatwy. Premier League czy Serie A?

W siedmiu ligowych występach strzelił pięć goli . Obok Dżeko pozostaje najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu. Obaj do Mauro Icardiego ( Galatasaray ), otwierającego klasyfikację snajperów Super Lig, tracą dwie bramki.

Kontrakt Szymańskiego zachowuje ważność do 2027 roku. Jego pracodawca planuje odnowić umowę, wpisując do niej wysoką sumę odstępnego. Wiązać się to ma również z podwyżką uposażenia.