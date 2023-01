Zachwyceni "Super-Barceloną". Ale to nie nad "Lewym" pieją najmocniej

Czy to właśnie głód zwycięstwa był kluczowym elementem? Od początku finału Superpucharu to Blaugrana sprawiała wrażenie ekipy, której bardziej zależało na tym końcowym triumfie. - Barcelona zawsze chce wygrywać, Joan Laporta i Xavi przypomnieli nam o tym - przyznał po meczu Sergio Busquets na antenie Eleven Sports.

Real - Barcelona w Superpucharze. "Mecz - katastrofa" w wykonaniu Realu Madryt

Z kolei otwarcie sympatyzujący z Realem Madryt dziennikarz "Asa" Tomas Roncero przyznał, że to spotkanie w wykonaniu "Królewskich" było "katastrofą". "Przynajmniej mamy w bramce Thibaut'a Courtois. Co za katastrofa - ten mecz " - napisał na Twitterze. Natomiast sam dziennik "As" zatytułował swoją relację: "Super-Barcelona w Superpucharze".

Nie ma się co dziwić, że to właśnie 18-latek przez wszystkie praktycznie portale jest uznawany bohaterem tego spotkania. To on otworzył wynik meczu, potem popisał się asystą przy bramce Lewandowskiego, a następnie - przy trafieniu Pedriego.