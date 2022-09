Zachowanie piłkarza w III lidze, wzbudziło zachwyt. "Największe zwycięstwo"

Gedania Gdańsk wygrała na boisku Unii Swarzędz 3-1, ale to nieduży klub spod Poznania czuje się jak zwycięzca tego meczu. Wszystko z powodu sytuacji, do której doszło w polu karnym gdańszczan. Michał Miller z zespołu Unii znalazł się tam w kapitalnej sytuacji do zdobycia bramki. Bramkarz Gedanii padł na murawę, droga do siatki była otwarta. A jednak piłkarz zrezygnował ze zdobycia tego gola. Puścił piłkę za linię końcową, uznając że zdobycie gola w takiej sytuacji byłoby nie fair. Bramkarz rywali nie mógł interweniować i przeciwstawić się z uwagi na uraz.

To zachowanie wzbudziło wiele komentarzy w social mediach. Michał Miller jest wychwalany jako jeden z tych piłkarzy, którzy nie zapomnieli, że sport jest rywalizacją szlachetną, a szacunek dla przeciwnika jest ważniejszy niż jakikolwiek meczu. Dodaje się przy tym, że w niższych ligach zdarzają się czasem skandaliczne sytuacje, ale jednocześnie im niżej w rozgrywkach, tym łatwiej natrafić na postawy pełne szacunku jak ta.

MKOl i PKOl przyznają coroczne nagrody fair play. To kandydat do takiego wyróżnienia.

