"Zabójcze" dwie minuty i kolejny cios. Klęska polskiej kadry w el. Euro

"Biało-Czerwone" miały szansę na to, by wystąpić na Euro 2025... bez rozegrania ani jednego spotkania eliminacyjnego, bowiem Polska swego czasu walczyła o to, by zostać gospodarzem całej imprezy. Ostatecznie mistrzostwa zostaną zorganizowane jednak w Szwajcarii, a piłkarkom Niny Patalon nie pozostało nic innego, jak podejść do kwalifikacji.