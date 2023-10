Z Paris-Saint Germain do Kataru? Przyszłość szkoleniowca niemal jasna

Wszystko wskazuje na to, że kończy się okres bezrobocia Christophe Galtiera. Fabrizio Romano przekazał, że były szkoleniowiec Paris-Saint Germain ma wkrótce objąć posadę trenera Al Duhail. Jeśli negocjacje pójdą zgodnie z planem, będzie miał okazję współpracować w katarskim klubie z byłym gwiazdorem FC Barcelony - Philippe Coutinho. Brazylijczyk przeniósł się we wrześniu na wypożyczenie do Kataru z Aston Villi.