Z Ekstraklasy do Sejmu. Jego zagranie zmieniło przepisy gry

Życie świeżo upieczonego posła, Rafała Siemaszki stanowi gotowy scenariusz na odcinkowy serial. Gdy inni, bardziej utalentowani koledzy spędzali czas na treningach a pomiędzy nimi w galeriach handlowych, niepozorny "Siema" (z powodu łysiny jedna z jego ksyw to "papież") musiał się wziąć z życiem za bary i pracować w gdyńskiej stoczni.

Po latach tułaczki w niższych ligach, Siemaszko "odpalił" i zaczął utrzymywać się z piłki w wieku 26 lat, w II-ligowym Gryfie Wejherowo. Stamtąd na jeden sezon trafił do Chojniczanki Chojnice, a potem w 2015 r. będąc już blisko trzydziestki do I-ligowej Arki Gdynia. Reszta jest historią. Awans do Ekstraklasy, sensacyjny Puchar Polski i dwa Superpuchary. Napastnik zagrał 104 razy na najwyższym szczeblu rozgrywek, jak sam twierdzi: "z kariery wycisnął 1000 procent".