Yannick Carrasco przeprosił swojego kolegę z chińskiej drużyny Dalian Yifang za... złamanie nosa. Do incydentu doszło w sierpniu, ale sprawa ujrzała światło dzienne dopiero we wtorek, gdy Belg zamieścił w internecie filmik z przeprosinami.

"To się zdarzyło podczas treningu. Mieliśmy małą sprzeczkę, która zakończyła się kontuzją nosa Jina Pengxianga" - powiedział reprezentant Belgii.



"Uważam, że Jin Pengxiang jest dobrym piłkarzem i bardzo dobrą osobą. Chcę go przeprosić. W piłce nożnej, w trakcie treningów, czasami dochodzi do takich sytuacji. Mam nadzieję, że Jin szybko wróci do zdrowia" - dodał.



Wypadek zdarzył się na początku sierpnia. Od tego czasu 28-letni Jin nie wystąpił w żadnym meczu Dalian Yifang.



Drużyna uniknęła degradacji z ekstraklasy w ostatniej kolejce ligowej, 11 listopada, dzięki wygranej 2-0 z Changchun. Jedną z bramek zdobył Carrasco.



W lutym 25-letni Belg niespodziewanie przeszedł do Dalian Yifang z Atletico Madryt, choć należał do podstawowych zawodników hiszpańskiego zespołu. Grał w tegorocznych mistrzostwach świata w Rosji, w których "Czerwone Diabły" zajęły najwyższe w historii trzecie miejsce.