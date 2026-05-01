Niedawny ligowy mecz FC Barcelony z Celtą Vigo (1:0) okazał się koszmarem dla Lamine Yamala. Co prawda młody piłkarz skutecznie wykorzystał rzut karny, ale chwilę później zgłosił problemy mięśniowe.

18-latek opuścił boisko, a diagnoza okazała się dla niego druzgocąca. Yamal doznał poważnej kontuzji mięśnia dwugłowego w lewej nodze i nie będzie mógł już pomóc FC Barcelonie w żadnym meczu w tym sezonie.

Co gorsza, krótko po odniesieniu urazu, hiszpańskie media zaczęły cytować lekarzy, którzy poddawali w wątpliwość możliwość gry młodego piłkarza na zbliżających się wielkimi krokami mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

Wydaje się jednak, że najbardziej pesymistyczny scenariusz i brak utalentowanego Yamala na mundialu nie spełni się. Optymistyczne informacje ws. swojego piłkarza, które ucieszyły miliony kibiców reprezentacji Hiszpanii, przekazał na konferencji prasowej Hansi Flick.

Piłkarskie MŚ 2026. Optymistyczne wieści ws. Yamala

- Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z Yamalem. Ma się dobrze, a jego rehabilitacja przebiega pomyślnie. Myślę, że będziemy go oglądać (na boisku - przyp. red.) podczas mistrzostw świata. Ma czas na regenerację i powrót na boisko i tego właśnie chce - podkreślił niemiecki szkoleniowiec Dumy Katalonii, cytowany przez portal barcablaugranes.com.

Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata potrwają od 11 czerwca do 19 lipca. W fazie grupowej Hiszpanie zmierzą się z Republiką Zielonego Przylądka, Urugwajem i Arabią Saudyjską.

Zanim jednak rozpocznie się mundial FC Barcelona chce przypieczętować tytuł mistrzowski. Na pięć kolejek przed końcem sezonu podopieczni Flicka mają aż 11 punktów przewagi nad Realem Madryt. W sobotę, o 21:00, Dumę Katalonii - bez Yamala - czeka jednak trudne wyjazdowe spotkanie z Ossasuną.

Lamine Yamal JOSEP LAGO AFP

Hansi Flick AFP

