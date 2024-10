Yamal odebrał nagrodę i nagle taka wpadka. Organizatorzy zawalili, niezręcznie

Lamine Yamal otrzymał za swoją grę w 2024 roku nagrodę Kopa dla największego młodego talentu. 17-latek pokazał podczas gry w FC Barcelonie i w reprezentacji Hiszpanii, na co go stać. Widać jednak, że wiele jeszcze przed nim - w swoim pierwszym wystąpieniu przed publicznością Złotej Piłki doszło do wpadki. Didier Drogba postarał się jednak szybko zareagować na problem i rozładował sytuację. Yamal czuł się jednak nieswojo.