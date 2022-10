Xavi zdradził, co powiedział swoim piłkarzom. Posłużył się… czipem

Brak awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów to spory problem dla klubu. Nie tylko na niwie sportowej, ale także - a może wręcz przede wszystkim - finansowej. Barcelona żyje w ostatnich miesiącach na kredyt, a premie wypłacane przez UEFA miały zasypać nieco dziurę budżetową. Boisko szybko jednak zweryfikowało pokerowe zagrania Joana Laporty i jego współpracowników.

FC Barcelona: Xavi motywuje drużynę

Po pięciu kolejkach Ligi Mistrzów Barcelona ma ledwie cztery punkty wywalczone dzięki wygranej z Viktorią Pilzno i remisowi z Interem Mediolan. Taki dorobek nie przynosi klubowi dumy. Czują to też sami piłkarze, którzy według doniesień hiszpańskich mediów mają być - a przynajmniej część z nich - źle nastawieni do Xaviego. Tymczasem trener podczas konferencji prasowej przed meczem z Valencią zdradził, w jaki sposób starał się motywować swoich podopiecznych na resztę sezonu. - Mówiłem o zmianie "czipa" na ligowy, bo tutaj dobrze nam idzie. Dokonaliśmy samokrytyki, a teraz czas wrócić do walki na krajowym podwórku - powiedział szkoleniowiec.

Faktycznie - w Primera Division Barcelona zajmuje drugie miejsce, a do liderującego Realu Madryt traci tylko trzy punkty. Nadal jest się więc o co bić, choć bez poprawy gry defensywnej szybko może się okazać, ze "Duma Katalonii" polegnie także na tym polu.

Xavi przyznał również dziennikarzom, że po porażce 0:3 z Bayernem Monachium rozmawiał z prezydentem Joanem Laportą. - Bardzo często rozmawiamy, właściwie po każdym meczu. Diagnoza była jasna: nie wszystko zależało od nas. Liga Mistrzów wymknęła nam się z rąk - podsumował 42-latek.

Jakub Żelepień, Interia