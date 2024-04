Xavi przekazał świetne wieści przed starciem z PSG. Na to czekali fani

FC Barcelona po kilku latach nieobecności wraca na etap ćwierćfinałów Ligi Mistrzów i od razu wydaje się grać o uratowanie sezonu. Sytuacja w La Liga jest bowiem bardzo daleka od dobrej. "Duma Katalonii" na osiem kolejek do końca traci do liderującego Realu Madryt właśnie osiem punktów. Odrobienie jednego oczka na spotkanie przy tak dobrze grającym rywalu wydaje się być misją bardzo wymagającą, tym bardziej, że 21 kwietnia Barcelona przyjedzie do Madrytu na El Clasico.

We wspomnianym ćwierćfinale Ligi Mistrzów "Blaugrana" zmierzy się z Paris Saint-Germain, które jak co roku, typowane jest do wygrania całych rozgrywek. Nie może być inaczej, gdy w swojej kadrze masz Kyliana Mbappe, który w pojedynkę może rozstrzygnąć cały dwumecz. Kibice Barcelony na początku marca dostali bardzo poważny cios. Kontuzji kolejny raz w sezonie doznali bowiem Pedri oraz Frenkie de Jong. W tamtym momencie rozpoczęła się walka z czasem, aby doprowadzić ich do stanu użyteczności.