Xavi liczy na powrót, już obrał kierunek. Są najnowsze informacje. "Mogę potwierdzić"

Po blisko trzech sezonach spędzonych jako szkoleniowiec Barcelony w 2024 roku Xavi Hernandez został zwolniony ze stanowiska. Wszystko nastąpiło po tym, jak w kampanii 2023/2024 jego zespół nie obronił wywalczonego rok wcześniej mistrzostwa Hiszpanii, odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po dwumeczu z PSG oraz na tym samym etapie pożegnał się z Pucharem Króla.

Choć od czasu zwolnienia jego nazwisko wielokrotnie przewijało się, jako kandydat do przejęcia kilku klubów z Azji, mimo to nie znalazł on wciąż swojego miejsca i od czerwca 2024 roku pozostaje bez pracy. Sytuacja ta mogła się zmienić w ostatnim czasie, bowiem szkoleniowca poszukiwało arabskie Al Ittihad.

Xavi był w gronie potencjalnych kandydatów do zatrudnienia, lecz ostatecznie działacze klubu postanowili dać szansę portugalskiemu trenerowi, Sergio Conceicao. Co ciekawe, Hiszpan liczy na powrót do nieco innej ligi, a najnowsze informacje w jego sprawie przekazał znany dziennikarz, Fabrizio Romano.

Jak mówił na swoim kanale YouTube, celem szkoleniowca jest Premier League. Wskazał, że sam zainteresowany jest chętny do powrotu do pracy i byłby z tego powodu bardzo szczęśliwy.

- Dla Xaviego Hernandeza Premier League pozostaje idealnym miejscem. Mogę potwierdzić, że chciałby kiedyś pracować w Premier League, więc jeśli ten dzień nadejdzie jak najszybciej byłby z tego bardzo zadowolony - mówił.

Xavi gotowy do powrotu, Romano przekazał wieści

Zdaniem Romano poza pracą w Anglii 45-latek może podjąć się także pracy w Hiszpanii, czy we Włoszech. Po zwolnieniu z Barcelony jest gotowy do powrotu i czeka na dogodną ofertę. Priorytetem Xaviego ma być jednak Premier League.

- Jest gotowy wrócić jak najszybciej, może do Hiszpanii, Anglii, Włoch. Xavi czuje się bardzo gotowy, więc z pewnością byłby więcej niż szczęśliwy, gdyby dostał szansę w Anglii - dodał.

Rozwiń

Na tę chwilę żaden z przedstawicieli najwyższego szczebla rozgrywkowego w Anglii nie poszukuje szkoleniowca. Sytuacja ta może się zmienić z dnia na dzień, bowiem od dłuższego czasu w mediach dyskutuję się odnośnie przyszłości Rubena Amorima, aktualnego trenera Manchesteru United.

Hoffenheim – FC Koln. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sport) Eleven Sports

Xavi AFP

Xavi AFP

Xavi i Robert Lewandowski JOHN THYS / AFP AFP