Xavi liczy na powrót, już obrał kierunek. Są najnowsze informacje. "Mogę potwierdzić"
Od ponad roku Xavi Hernandez pozostaje bezrobotny. Po tym, jak został zwolniony z Barcelony wciąż nie znalazł nowego miejsca pracy. Wydawać się mogło, że sytuacja ta się zmieni, bowiem był kandydatem do przejęcia Al Ittihad. Ostatecznie jednak wybór padł na Sergio Conceicao. Hiszpan natomiast liczy na zatrudnienie w jednej z najmocniejszych lig świata. Najnowsze informacje w jego sprawie przekazał Fabrizio Romano.
Po blisko trzech sezonach spędzonych jako szkoleniowiec Barcelony w 2024 roku Xavi Hernandez został zwolniony ze stanowiska. Wszystko nastąpiło po tym, jak w kampanii 2023/2024 jego zespół nie obronił wywalczonego rok wcześniej mistrzostwa Hiszpanii, odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po dwumeczu z PSG oraz na tym samym etapie pożegnał się z Pucharem Króla.
Choć od czasu zwolnienia jego nazwisko wielokrotnie przewijało się, jako kandydat do przejęcia kilku klubów z Azji, mimo to nie znalazł on wciąż swojego miejsca i od czerwca 2024 roku pozostaje bez pracy. Sytuacja ta mogła się zmienić w ostatnim czasie, bowiem szkoleniowca poszukiwało arabskie Al Ittihad.
Xavi był w gronie potencjalnych kandydatów do zatrudnienia, lecz ostatecznie działacze klubu postanowili dać szansę portugalskiemu trenerowi, Sergio Conceicao. Co ciekawe, Hiszpan liczy na powrót do nieco innej ligi, a najnowsze informacje w jego sprawie przekazał znany dziennikarz, Fabrizio Romano.
Jak mówił na swoim kanale YouTube, celem szkoleniowca jest Premier League. Wskazał, że sam zainteresowany jest chętny do powrotu do pracy i byłby z tego powodu bardzo szczęśliwy.
- Dla Xaviego Hernandeza Premier League pozostaje idealnym miejscem. Mogę potwierdzić, że chciałby kiedyś pracować w Premier League, więc jeśli ten dzień nadejdzie jak najszybciej byłby z tego bardzo zadowolony - mówił.
Xavi gotowy do powrotu, Romano przekazał wieści
Zdaniem Romano poza pracą w Anglii 45-latek może podjąć się także pracy w Hiszpanii, czy we Włoszech. Po zwolnieniu z Barcelony jest gotowy do powrotu i czeka na dogodną ofertę. Priorytetem Xaviego ma być jednak Premier League.
- Jest gotowy wrócić jak najszybciej, może do Hiszpanii, Anglii, Włoch. Xavi czuje się bardzo gotowy, więc z pewnością byłby więcej niż szczęśliwy, gdyby dostał szansę w Anglii - dodał.
Na tę chwilę żaden z przedstawicieli najwyższego szczebla rozgrywkowego w Anglii nie poszukuje szkoleniowca. Sytuacja ta może się zmienić z dnia na dzień, bowiem od dłuższego czasu w mediach dyskutuję się odnośnie przyszłości Rubena Amorima, aktualnego trenera Manchesteru United.