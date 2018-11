Hiszpański piłkarz Xavi Hernandez zapowiedział, że po obecnym sezonie zakończy karierę. Były kapitan Barcelony, który od trzech lat gra w Katarze, chciałby w tym kraju rozpocząć karierę trenerską.

- To mój ostatni rok. W styczniu będę miał 39 lat i myślę, że to odpowiedni moment, aby powiedzieć: do widzenia - oświadczył.

Xavi wielokrotnie wspominał w wywiadach, że chciałby zostać trenerem Barcelony, ale wyklucza możliwość zrealizowania tego marzenia w krótkim czasie.

- Myślę o rozpoczęciu pracy trenerskiej w Katarze, aby zdobyć doświadczenie i samemu się sprawdzić. To nowy etap i startuję od zera. Wszyscy widzą mnie w roli trenera Barcelony, ale ja siebie jeszcze nie widzę. Prowadzenie Barcelony to ogromne wyzwanie. Trzeba być do tego przygotowanym i mówiąc szczerze uważam, że jeszcze nie jestem gotowy - dodał.

Xavi gra od 2015 roku w Al Sadd w Katarze, ale wcześniej 17 lat spędził w Barcelonie. Zdobył osiem razy mistrzostwo Hiszpanii i cztery razy wygrał Ligę Mistrzów. W reprezentacji Hiszpanii rozegrał 133 mecze, zdobywając tytuł mistrza świata (2010) oraz dwukrotnie mistrzostwo Europy (2008, 2012).