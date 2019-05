Xavi Hernandez wybrał pierwszy klub w swojej przygodzie trenerskiej. Będzie to katarskie Al Sadd, z którym był związany jako piłkarz przez ostatnie cztery lata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ostatni mecz Xaviego. Hiszpan przechodzi na piłkarską emeryturę. Wideo © 2019 Associated Press

Choć wielu widziało Xaviego za sterami FC Barcelona, a hiszpański pomocnik był też przymierzany do Betisu Sewilla, to na razie swoją trenerską karierę rozpocznie z dala od europejskiego futbolu. Katarskie Al Sadd ogłosiło, że Xavi zastąpi na stanowisku trenera Jesualdo Ferreirę.

Reklama

Nowy szkoleniowiec Al Sadd podpisał z klubem dwuletni kontrakt.



Mistrz świata i Europy z reprezentacją Hiszpanii jest związany z katarską drużyną od 2015 roku, kiedy to w wieku 35 lat opuścił Barcelonę i udał się na "sportową emeryturę". Xavi zdecydował się zakończyć piłkarską karierę po zakończeniu obecnego sezonu.

"Chcę zdobyć doświadczenie i samemu się sprawdzić. To nowy etap i startuję od zera. Wszyscy widzą mnie w roli trenera Barcelony, ale ja siebie jeszcze nie widzę. Prowadzenie 'Barcy' to ogromne wyzwanie. Trzeba być do tego przygotowanym i mówiąc szczerze uważam, że jeszcze nie jestem gotowy" - mówił 39-letni Hiszpan już w listopadzie ub.r.

Katarski klub poinformował, że przedsezonowe zgrupowanie odbędzie się w położonej w pobliżu Barcelony Gironie w dniach 14-29 lipca.

Xavi jest legendą "Dumy Katalonii", dla której rozegrał 769 oficjalnych spotkań, strzelając 85 goli i notując 184 asysty. W trakcie swojej przygody z klubem zdobył m.in. cztery puchary Ligi Mistrzów i osiem tytułów mistrza Hiszpanii. Dwukrotnie był mistrzem Europy z reprezentacją Hiszpanii (2008 i 2012 r.), a raz mistrzem świata (2010 r.).

Primera Division: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Zdjęcie Xavi Hernandez / AFP

WG