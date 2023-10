Wzruszający wpis gwiazdora. Zaapelował o wsparcie w krytycznej chwili

Prawdziwy koszmar przeżył w rywalizacji z Urugwajem w eliminacjach do mistrzostw świata Neymar. Pod koniec pierwszej połowy spotkania gwiazdor reprezentacji Brazylii po faulu jednego z rywali upadł na tyle niefortunnie, że zerwał więzadło krzyżowe i uszkodził łękotkę. Napastnik za sprawą mediów społecznościowych przekazał, że jest to najgorszy moment w jego życiu. Zaapelował również do swoich przyjaciół i rodziny o wsparcie.